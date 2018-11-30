محاكمة عصابة تخصّصت في سرقة محتويات السيارات

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة عصابة مؤلفة من ثلاثة متهمين أفارقة تخصّصوا في سرقة محتويات المركبات بعد إتلاف زجاجها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 27 من سبتمبر الماضي عندما أقدم المتهمون، الذين مثُل اثنان منهم أمام المحكمة، على كسر زجاج مركبة كانت متوقفة في منطقة مويلح، والاستيلاء على مبلغ 800 درهم كانت داخل الصندوق، كما كسر المتهمون زجاج نافذة سيارة خاصة يوم 12 من سبتمبر الماضي وسرقوا مبلغ 480 درهماً من داخلها، وبالطريقة نفسها سرقوا مبلغ 450 درهماً كانت موجودة داخل سيارة ثالثة.

وأنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما، وتم تأجيل نظر القضية إلى 17 من ديسمبر المقبل لاستدعاء المتهم الثالث، وسماع أقوال شهود الإثبات ومواجهتهم بالمتهمين.