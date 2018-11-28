المؤبد لـ 3 تجار مؤثرات عقلية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

دانت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، ثلاثة متهمين يحملون جنسيات دول عربية، بحيازة أكثر من 12 مليون حبة من مخدر «الكبتاغون»، تقدر قيمتها بنحو 480 مليون درهم، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود معلومات سرية تفيد بدخول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة إلى الدولة، بحوزة المتهمين، الذين عكفوا على إخفائها داخل خزانات مياه ضخمة.

وعلى الفور شرعت فرق مكافحة المخدرات بالتحقيق في البلاغ لمدة وصلت إلى نحو 45 يوماً، وتحديد هوية المشتبه فيهم، وإعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة.

وادّعى المتهمون، خلال فترة نظر القضية أمام المحكمة، عدم معرفتهم بأن الحبوب المضبوطة مؤثرات عقلية يحظر تداولها، وأنهم كانوا يخزنونها على أساس أنها حبوب منشطة جنسياً، مشيرين إلى أن حيازتهم للمؤثرات العقلية ترجع إلى قصد الاستخدام الشخصي وليس الترويج لها.