اتهام خليجي بالاعتداء على رجال شرطة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب خليجي، متهم بالاعتداء على رجال أمن أثناء تأدية واجبهم، إذ أقدم على ضرب أحد رجال «أنجاد»، وأحدث فيه إصابات بسيطة، حسب ما ورد في التقارير الطبية المرفقة في ملف القضية.

واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات، حيث أكد الشاهد الأول الذي يعمل في «أنجاد»، أن بلاغاً ورد إليهم من غرفة العمليات، يفيد بوجود حادث سير، وانتقلوا إلى موقع الحادث، وعند وصولهم وجدوا المتهم بحالة غير طبيعية، وعند محاولتهم التحدث معه، قام بالاعتداء عليهم، وضربه في وجهه، وأحدث فيه إصابات، لافتاً إلى أنهم قاموا بطلب دورية مساندة، بعد أن قام المتهم بالمقاومة والتهديد، وتوجيه اللكمات لهم، لمنعهم من تقييده، حيث قام بإتلاف زجاج سيارة الدورية، وبعدها تمت السيطرة عليه وتقييده.

وقال الشاهد الثاني إنه ورد إليهم بلاغ للمساندة، وعند توجههم إلى موقع النداء، وجدوا المتهم مقيداً وزجاج الدورية مكسوراً، لافتاً إلى أن عناصر الشرطة حاولوا إخراجه من الدورية، لكنه كان يقاومهم، وقام بضربه على وجهه.

وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبأقوال شهود الإثبات، أنكرها، وقال إنهم ضربوه، وطلب مهلة لتقديم الدفاع، وأجّلت المحكمة القضية إلى التاسع من ديسمبر المقبل لتقديم الدفاع.