إخلاء سكان بناية إثر احتراق شقة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أخلى رجال إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أخيراً، بناية سكنية مكونة من طابقين في منطقة المعيريض في مدينة رأس الخيمة إثر احتراق شقة في الطابق الثاني، كما أنقذ الدفاع المدني شخصين كانا عالقين في الطابق الثاني نتيجة انتشار الدخان الكثيف في البناية السكنية.

وقال مصدر في الإدارة، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع النيران في صالة إحدى الشقق السكنية في منطقة المعيريض بمدينة رأس الخيمة.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين اندلاع النيران في صالة شقة سكنية، وانتشار الدخان في البناية السكنية.

وأضاف أنه تم على الفور إخلاء سكان البناية وإنقاذ شخصين كانا عالقين في الطابق الثاني، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية. وذكر أنه تمت إحالة ملف الحريق إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع النيران.