جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ 3 سيّاح

المصدر: راس الخيمة- الامارات اليوم

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ثلاثة سيّاح من الجنسية الأوروبية في العقد الثالث من العمر، بعد أن ضلوا طريقهم خلال رحلتهم الترفيهية في تسلق الجبال بإمارة رأس الخيمة .

وتفصيلاً، يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات، من أحد المفقودين، يخبرهم بأنهم ضلوا طريق العودة إلى مركبتهم الموجودة أسفل الجبل، وذلك خلال ممارستهم هوايتهم المفضلة «تسلق الجبال»، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم إلى مكان البلاغ، وبعد التحري والبحث عن المذكورين، تم الوصول إليهم على ارتفاع 4000 قدم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، والتأكد من أوضاعهم الصحية .

ودعا اليماحي أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة خلال رحلتهم أو وجودهم أعلى الجبال، وتوخّي الحيطة والحذر.