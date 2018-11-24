شرطة عجمان تعيد الفتى المتغيب إلى أسرته

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن عثورها على الفتى المتغيب عن منزل أسرته منذ خمسة أيام، والذي أعلنت والدته على إذاعة الرابعة تغيبه عن المنزل.

وقال نائب قائد عام شرطة عجمان، العميد عبدالله أحمد الحمراني، إن شرطة عجمان تمكنت من العثور على الفتى (ع.ج.ع) البالغ من العمر 15 عاماً الذي تغيب عن منزل ذويه منذ خمسة أيام، حيث تم رصد مكان تواجده بالقرب من سوق الذهب في عجمان، بفضل جهود وخبرة رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية المتواصلة. وأضاف أن الصبي ذكر أنه هرب من المنزل وتعمد التخفي عن رجال الشرطة وعن كل من له صلة بعائلته، لعدم رغبته في العودة إلى منزله بسب كثرة المشكلات العائلية وسوء المعاملة والضغط الأسري الذي يتعرض له، وعليه تم تحويل الفتى إلى قسم الدعم الاجتماعي لمساعدته والتنسيق مع عائلته، وأعادت الشرطة الفتى إلى منزل أسرته سالماً.

وناشد الأهالي ضرورة الرفق بالأبناء، خصوصاً الأحداث في فترة المراهقة، ومرافقتهم ومصادقتهم، والتحلي بالصبر معهم والتعامل معهم بأساليب تربوية عقلانية، مؤكداً أن استخدام الشدة والعنف مرفوض، لأنه ينفر الأبناء من أسرهم ومنازلهم.