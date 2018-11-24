محاكمة 17 متهماً بسرقة أسلاك كهربائية قيمتها 270 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية متهما فيها 17 شخصاً من جنسيات دول آسيوية بتهمة الدخول إلى شركة مقاولات وإتلافها، وسرقة وبيع رولات لأسلاك كهربائية تقدر قيمتها بـ270 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن عدداً من المتهمين دخلوا إلى شركة مقاولات في الشارقة عن طريق إتلاف بابها وكسره، والتمكن من سرقة محتويات ومقتنيات ورولات لأسلاك كهربائية من داخل مستودعات، وبيعها لبقية المتهمين الذين يعملون ويملكون سكراباً في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة.

وكانت فرق التحريات نصبت كميناً لأحد المتهمين في المنطقة الصناعية، بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بوجود سرقة بقيمة 270 ألف درهم، وتم ضبطه، واعترف بشراء رولات لأسلاك كهرباء من المتهمين بقيمة 16 ألف درهم، وباعها لآخر بقيمة 17 ألف درهم. وواجهت المحكمة المتهمين من الأول إلى الـ11 بالتهم المنسوبة إليهم، بأن دخلوا الشركة وأتلفوا الباب وسرقوا مضبوطات من داخلها، ثم قاموا ببيعها لبقية المتهمين، فأنكروا التهم.

كما واجهت المحكمة المتهمين من الـ12 إلى الـ17 بالتهم المنسوبة إليهم، بأنهم قاموا بشراء مواد بناء مسروقة وحيازتها بمبالغ أقل من سعرها في السوق رغم معرفتهم بأنها مسروقة، فأنكروا التهم، وقالوا إنهم لا يعرفون أنها كانت مسروقة.

وقرّرت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 10 ديسمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وسماع أقوالهم، ومواجهتهم بالمتهمين.