بالفيديو.. إصابة شاب في "الفاية" إثر تدهور مركبته أثناء استعراضه أمام الجمهور

المصدر: محمد الرفاعي - الإمارات اليوم

أصيب شاب من جنسية دولة عربية بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة، إثر حادث تدهور في مركبته مركبته أثناء استعراضه في منطقة "الفاية" في المنطقة الوسطى بإمارة "الشارقة"، وتم نقله على الفور إلى مستشفى القاسمي.

إصابة مواطن في المنطقة الوسطى بإمارة "الشارقة" إثر تدهور مركبته أثناء استعراضه أمام الجمهور#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/TjLJ3Bpb6q — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 23, 2018

وأشارت شرطة الشارقة إلى أنها تمكنت في عملية سريعة، وبالتعاون مع إدارة جناح الجو والدفاع المدني بالشارقة، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 33 عاماً، تدهورت مركبته في منطقة الفاية بالشارقة واشتعلت بها النيران .. إلا أن عمليات التدخل السريع، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى القاسمي، حال دون وقوع مكروه له سوى بعض الإصابات التي صنفت بين البليغة والمتوسطة، وحالته الآن مستقرة.

وتهيب شرطة الشارقة بقائدي المركبات بضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، وعدم القيادة بتهور، وخاصة في المناطق الصحراوية، لما لها من خطورة بالغة على حياتهم وحياة الآخرين.