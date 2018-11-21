السجن لامرأة و4 موظفين استولوا على ملايين الدراهم من بنك

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة، أربعة موظفين عموميين وامرأة بالسجن والإبعاد، بعد ثبوت إدانتهم بسرقة ملايين الدراهم من مصرف، حيث حكمت على الأول (ع.ع) بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون و185 ألف درهم، وإلزامه برد المبلغ نفسه للمصرف، والثاني (ي.ع) خمس سنوات سجناً وغرامة 500 ألف درهم وإلزامه برد 40 ألف درهم للمصرف، والثالث (أ.ش) خمس سنوات سجناً وغرامة 500 ألف درهم، والرابع (أ.م) ثلاث سنوات سجناً وغرامة 500 ألف درهم، والمتهمة الخامسة سنتين سجناً وغرامة 40 ألفاً، ورد مبلغ مماثل للمصرف، ومصادرة المضبوطات والإبعاد لجميع المتهمين.

وبدأت الواقعة عندما استولى المدان الأول (هارب)، وهو موظف في مصرف بالشارقة على أموال مملوكة للبنك عن طريق تقنية المعلومات، حيث دخل نظاماً معلوماتياً إلكترونياً من دون تصريح، واستعمل مستندات إلكترونية مزوّرة في تحويل مبالغ من حسابات متعاملين، وأودعها في حساباته الأخرى وحساب زوجته، وتسلّم رسائل نصية تفيد بسحب المبالغ، وذلك بالاشتراك مع المدانين الثاني والثالث والرابع الذين يعملون معه في المصرف.

وبحسب أوراق القضية قام المدانون بتحويل ملايين الدراهم وسحبها عن طريق الصراف الآلي، حيث جلب المدان الأول مجموعة من الأشخاص على تأشيرات سياحية لسحب الأموال وتهريبها خارج الدولة، وهو ما قامت به المدانة الخامسة التي تسلمت بطاقة هوية زوجة المدان الأول وسحبت مبالغ مالية لإيصالها إلى المدان الثاني، واتفقت مع المتهم الرابع على أن يسحب أموالاً باستعمال محرر رسمي باسم شخص آخر.

واعترفت المدانة الخامسة في تحقيقات النيابة بأن المدان الثاني طلب منها سحب المبلغ الذي تستطيع سحبه، فارتدت عباءة وشيلة ونظارة شمسية وذهبت إلى الصراف، وسحبت في كل مرة 10 آلاف درهم.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية فإن الشاهد الأول، وهو موظف في المصرف أقر باختلاس المدان الأول مبالغ مالية من حسابات عدة للعملاء وتحويلها إلى حسابه الشخصي، وأغلق خدمة الرسائل النصية، وذلك عن طريق إضافة اسمه كمستفيد في جميع الحسابات التي تم تحويل الأموال منها بالنظام الحاسوبي للمصرف، مستخدماً بذلك اسم المستخدم والرقم السري الخاص به، متجاوزاً بذلك الصلاحيات الممنوحة له، ورفع حد السحب إلى حسابه ورفعه إلى مليون درهم في اليوم الواحد، حتى يتمكن من سحب المبالغ المسروقة.