«تمييز رأس الخيمة» تنظر قضية عربي متهم بحيازة وتعاطي المخدرات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة التمييز في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، إلى دفاع متهم عربي في قضية حيازة وتعاطي مؤثر عقلي وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، وقررت تأجيل القضية للجلسة المقبلة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة، أن المتهم حرض ودعا وسهل التعاطي لمتهم ثانٍ، بأن اعتاد أن يقدم له عقاقير مخدرة دون مقابل، كما حاز وتعاطى مؤثراً عقلياً (لاريكا)، وقاد مركبته تحت تأثير مادة مخدرة.

وقضت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، بتأييد الحكم القاضي بسجن المتهمين خمس سنوات عن تهمة التعاطي وحيازة المواد المخدرة، وسجن المتهم الأول شهراً عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، إلا أن المتهم الأول طعن أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر بحقه من استئناف الجنايات.

وقال محامي الدفاع، محمد محيي، إن الحكم خالف القانون، وتمت إدانة موكله تأسيساً على أنه يحوز وصفة طبيبة صادرة بتاريخ لاحق على واقعة ضبطه من قبل رجال مكافحة المخدرات.

وأوضح أن الطاعن تمسك في دفاعه بضرورة مخاطبة المحكمة مستشفى توام في العين لبيان أن المتهم الثاني يتسلم شهرياً عقار (لاريكا) المدعى أن الطاعن سهل له تعاطيه، وذلك من أجل علاج ابنة شقيقة المتهم الثاني المريضة، وذلك لإثبات عدم جدية صحة أقوال المتهم الثاني في القضية بأن الطاعن هو من يمده بالعقاقير، وأنه لا يعلم طبيعتها.

والتمس الطعن من المحكمة قبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد، وقبوله موضوعاً وإحالته إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمته في هيئة أخرى.