شرطة الشارقة تحقق في غرق طالب بمسبح مدرسة

المصدر: أمين الجمال - الشارقة

تجري القيادة العامة لشرطة الشارقة تحقيقاً في واقعة غرق طفل مواطن يبلغ من العمر أربعة في حوض سباحة بإحدى المدارس الخاصة صباح اليوم.

وأفاد مجلس الشارقة للتعليم في بيان رسمي له بأن فريقاً من مجلس الشارقة للتعليم توجه الى مقر المدرسة فور سماع خبر غرق الطفل للوقف على اسباب الحادث المؤسف، مشيراً إلى أنه في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية والتي باشرت التحقيق حتى يتسنى له اصدار حزمة من الاجراءات الرادعة بحف المتسبب في الحادث.

وشدد المجلس في بيانه على ان الحفاظ على الاراح يتخذ اولوية قصوى لديهم ويعتبر اولى المهام التي تقع على عاتق المدارس ، كاشفا انه سيعلن نتيجة التحقيقات والقرارات التي اتخذت بهذا الصدد..