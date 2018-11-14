4 محصلين يختلسون دفاتر بيع مياه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، قضية اختلاس أربعة محصلين، من جنسيات آسيوية، بطاقات توزيع مياه الشرب بنحو 6000 درهم من المبالغ التي تحصلوا عليها من عملاء الشركة، حيث اعترف المتهمون خلال التحقيق الداخلي، الذي أجرته الشركة، بعد أن تبين لها وجود عجز واختلاف بين المبالغ المودعة، وكميات المياه الموزعة على المشتركين.

وتعود تفاصيل القضية إلى إظهار التقرير الحسابي، الخاص بإحدى شركات توزيع المياه، وجود نقص في عهدة المتهمين في عدد دفاتر بيع المياه للمستهلكين بقيمة وصلت إلى نحو 6000 درهم، حيث اعترف المتهمون الأربعة، بعد مواجهتهم بالنتائج التي خلص إليها التقرير الحسابي بالواقعة، وبارتكاب الجريمة، وعلى الفور تواصلت الشركة مع الجهات المعنية، والتي حضر وألقت القبض على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة.

وخلال نظر القضية، أنكر المتهمون كل الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبين هيئة المحكمة بمنحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية، وتوكيل محامٍ للدفاع عنهم، لتقرر المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.