ضبط قائد مركبة دهس آسيوياً وهرب

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

ألقت شرطة الفجيرة متمثلة بمركز شرطة مسافي الشامل، القبض على قائد مركبة تسبب في دهس شخص آسيوي ما أدى إلى وفاته، وهرب من موقع الحادث.

وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة الفجيرة، يفيد بوقوع حادث دهس على شارع الشيخ مكتوم وهروب قائد المركبة، فتحركت دورية المرور إلى مكان الحادث واتضح هروب قائد المركبة تاركاً المجني عليه بالطريق، ولا توجد أي دلائل أو شهود عيان قد تساعد رجال المرور على التوصل للمتهم.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى مسافي، وبعد البحث والتحري حول ملابسات الحادث تم القبض على قائد المركبة، ومن خلال التحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه وأحيل المتهم إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.