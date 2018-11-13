عاطل يسرق عميل بنك بالإكراه ويحتال على شريكه في الجريمة

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي عاطلين آسيويين إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بسرقة ظرفاً يحوي 50 ألف درهم بالإكراه من عميل بنك في منطقة القصيص، ثم تحايل أحدهما على الآخر واحتفظ بالمبلغ الأكبر لنفسه، مدعياً أن الظرف يحوي 30 ألفاً، وأعطى شريكه 10 آلاف.

وقال المجني عليه (محاسب آسيوي) إنه خرج من الشركة مشياً متجهاً إلى فرع بنك قريب، وانتظر داخله نحو 40 دقيقة قبل أن يصرف مبلغ 50 ألف درهم عائدة لعمله، وبعد خروجه واتجاهه عائداً إلى شركته اعترض طريقه شخصان وأخرج أحدهما سكيناً وطلب منه تسليمه المغلف، فاستجاب على الفور خوفاً على حياته، ثم استغاث بالمارة، ثم أبلغ الشرطة التي قبضت على أحد المتهمين أولاً وتعرف إليه عبر طابور التشخيص.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق بحثي لسرعة ضبط المتهمين، خصوصاً بعد أن تكررت بلاغات عن تشكيل عصابي يستهدف عملاء البنوك، أثناء سحب النقود ثم يتبعهم ويسرقهم، لافتاً إلى أن جهود فريق العمل أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وأضاف أنه بجلبهما إلى مقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أقر المتهم الأول بأنه خطط للجريمة برفقة المتهم الثاني، وقررا استهداف عملاء بنك في شارع دمشق بمنطقة القصيص، وتوجها أياماً متتالية إلى فرع البنك وانتظرا فرصة لسرقة أي عميل، حتى يوم الواقعة، إذ وصلا إلى هناك، ثم دخل هو البنك وانتظر طويلاً حتى حدد المجني عليه، ثم تبعه إلى الخارج وأعطى إشارة إلى شريكه في الجريمة فراقباه لمسافة خمس دقائق ثم واجهاه وهدداه بسكين كان يحمله، فسلمهما الظرف.

وأضاف أن المتهم ذكر أنه حصل على 40 ألف درهم بعد أن كذب على صديقه مدعياً أن المبلغ كان 30 ألفاً.