إحالة زائر إلى «الجنايات» حاول تهريب 12 كيلوغراماً حشيشاً

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة، في دبي، زائراً آسيوياً، يبلغ من العمر 25 عاماً إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطه وبحيازته نحو 12 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، أثناء محاولة دخوله إلى الدولة عبر ميناء راشد، وأنكر المتهم أمام المحكمة معرفته بأنها مخدرات، مشيراً إلى أنه جلبها لمصلحة شخص يقيم في الدولة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الواقعة حدثت في شهر يوليو الماضي، أثناء قدوم المتهم من بلاده، واشتبه مفتش الجمارك في حقيبة أمتعته، وبعرضها على جهاز الفحص تبين وجود كثافة غير عادية بها، وبتفتيشها عثر على ثماني قطع من مخدر الحشيش مخبأة في قاع الحقيبة، بالإضافة إلى أربع قطع أخرى كانت مخبأة في قاع صندوق فليني جلبه المتهم معه، كما عثر بحوزته على شريط دوائر لمادة مخدرة.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة أنكر تهمة جلب كمية الحشيش التي ضبطت بحوزته، مقرراً أنه جلب الحقيبة والصندوق بناء على طلب شخص يقيم في بلاده لتسليمها إلى شخص موجود في الدولة، دون علمه بأن أمتعته تحوي المخدرات، فيما أفاد بأن الشريط الدوائي الذي ضبط بحوزته لاستخدامه الشخصي، بناء على وصفة طبية.