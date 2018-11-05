أب وابنه يعتديان على رجلي شرطة ويهددان بدهسهما

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي أباً وابنه (خليجيان) إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على رجلي شرطة في دبي، أثناء محاولة حجز مركبة رباعية الدفع كانا يسيران بها من دون لوحات أرقام أمامية وخلفية، كما هددا المجني عليهما بدهسهما بالسيارة، وبتصعيد الأمر ضدهما باللجوء إلى مسؤولين في شرطة دبي، ثم منعاهما من أداء عملهما وفرّا بالسيارة بالقوة.

وقال المجني عليه الأول (ضابط في شرطة دبي) إنه كان على رأس عمله في دورية مدنية ومعه زميل (رقيب شرطة) حين شاهد مركبة من طراز «نيسان باترول» تسير دون لوحات أرقام، فتم توقيفها، وكان يقودها شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، فتم إخطاره بضرورة حجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة من دون لوحات، وفي هذه الأثناء وصل والده الذي هدد رجل الشرطة بتصعيد الموقف وبعدم السماح له بحجز المركبة، ثم أمر ابنه بقيادة السيارة والتوجه إلى المنزل، فهددهما الابن بالابتعاد عن طريقه وإلا دهسهما، ثم تمكنا من الهرب.

وأضاف المجني عليه أنه تم رصد المركبة مرة أخرى في تقاطع قريب، فتم إيقافها، وحاول الابن المتهم الهروب بها مجدداً، لكن المجني عليه الثاني (رقيب شرطة) حاول تقييد يديه، ففوجئ بالأب يمسكه ويدفعه حتى سقط أرضاً ثلاث مرات، واعتدى عليه الأب وابنه، ثم تمكنا من الهروب.

من جهته، قال المجني عليه الثاني إنه كان برفقة زميله الضابط أثناء إيقاف الابن يقود سيارة من دون لوحات، فأتى الوالد وقال لزميله: «لقد حجزت السنة الماضية سيارة ابني ولن أسمح لك بحجزها مرة أخرى»، ثم اتصل بأحد الأشخاص مدعياً أنه أعلى رتبة منهما، وطلب من الضابط المجني عليه التحدث إلى ذلك الشخص على الهاتف لكنه رفض، فغضب المتهم الثاني (الأب) وطلب من ابنه التحرك بالمركبة، وهدد الأخير بدهسهما إذا لم يفسحا له الطريق.