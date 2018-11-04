أب وابنه يعتديان على رجلي شرطة في دبي ويهددان بدهسهما

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي أبا 73 عاماً وابنه 21 ، من جنسية دولة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على رجلي شرطة في دبي أثناء محاولة حجز مركبة رباعية الدفع كان تسير دون لوحات أرقام أمامية وخلفية، كما هددا المجني عليهما بدهسهما بالسيارة، وبتصعيد الأمر ضدهما باللجوء إلى مسؤولين في شرطة دبي، ثم منعاهما من أداء عملهما وفرا بالسيارة بالقوة.

وقال المجني عليه الأول ضابط بشرطة دبي إنه كان على رأس عمله في دورية مدنية حين شاهد مركبة من طراز نيسان باترول تسير دون لوحات أرقام فتم توقيفهما وكان يقودها شاب يبلغ من العمر 21 عاماً،فتم إخطاره بضرورة حجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة دون لوحات له، وفي هذه الأثناء وصل والده وهدد رجل الشرطة بتصعيد الموقف وعدم السماح له بحجز المركبة، ثم أمر ابنه بقيادة السيارة والتوجه إلى المنزل، فهددهما الابن للابتعاد عن طريقه وإلا دهسهما حيث تمكنا من الهروب.

وأضاف المجني عليه أنه تم رصد المركبة مرة أخرى في تقاطع قريب، فتم إيقافها، وحاول الابن المتهم الهروب بها مجدداً لكن حاول المجني عليه الثاني رقيب شرطة تقييد يديه ففوجئ بالأب يمسكه ويدفعه حتى سقط أرضاً ثلاث مرات، واعتدى عليه الأب وابنه وفرا هاربين.

من جهته قال المجني عليه الثاني إنه كان برفقة زميله الضابط أثناء إيقاف الابن وهو يقود سيارة دون لوحات فتقدم الوالد وقال لزميله " لقد حجزت سيارة ابني السنة الماضية ولن أسمح لك بحجزها مرة أخرى، ثم اتصل بأحد الأشخاص مدعياً أنه أعلى رتبة منهما، وطلب من الضابط المجني عليه التحدث إلى ذلك الشخص على الهاتف لكنه رفض، فغضب المتهم الثاني "الأب" وطلب من ابنه التحرك بالمركبة وهدد الأخير بدهسهما إذا لم يفسحا له الطريق.