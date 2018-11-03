«إصلاحية دبي» تفاجئ نزيلاً بالاحتفال بميلاد ابنته

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعدّت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مفاجأة لنزيل في السجن المركزي، بالاحتفاء بعيد ميلاد ابنته الوحيدة، الذي يتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوم العَلم، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في نفسية النزيل وطفلته وأسرته التي لم تلتقِ بوالدها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واحتفت إدارة السجن المركزي بيوم ميلاد الطفلة (ثماني سنوات)، وقدمت لها كعكة الميلاد وهدايا عينية، منحت الطفلة دفقات من السعادة والغبطة، رسمت على وجهها ووجه والدتها وجدتها دهشة وامتناناً.

وأكدت مديرة إدارة سجن النساء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية رئيسة لجنة الفعاليات، المقدم جميلة الزعابي، حرص إدارة السجن على تقديم برامج إصلاحية تمنح النزلاء فرصاً واعدة لبداية حياتهم من جديد بعد انتهاء فترة عقوبتهم، كما تمكنهم من المشاركة في نظام المكافآت والحوافز، ما يعزّز من تحسين سلوكهم.