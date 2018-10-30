تأييد إعدام قاتل حارس أمن حاول منعه عن الاعتداء على زميلته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قررت محكمة استئناف أبوظبي، رفض طلب الاستئناف، وتأييد إعدام متهم آسيوي الجنسية، قتل حارس أمن "آسيوي الجنسية" هو الآخر، بعد طعنه بسكين أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وموظفة تعمل في إحدى شركات الانشاءات العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل، راح ضحيتها حارس أمن، عندما كان يحاول منع المتهم من الاعتداء على فتاة تعمل معهم في ذات الشركة، ليتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة.

وبينت التحقيقات بأن المتهم دأب على إزعاج الفتاة وتتبعها بنظراته التي أخافتها، فأسرت بذلك للمجني عليه، كي يتدخل لمنعه من مواصلة تتبعها وإخافتها، وذلك لكونه مسؤول الأمن في الشركة.

وحين قام المجني عليه بسحب تصريح الدخول الخاص بالمتهم في محاولة منه لردعه وحمله على عدم إزعاج الشاكية والابتعاد عنها، وبعد أن أعاد المجني عليه تصريح الدخول للمتهم، قرر الأخير الانتقام من الموظفة، وحاول التعدي عليها بسكين استله من بين طيات ملابسه، وحينما حاول المجني عليه الدفاع عن الشاكية، وومنع الاعتداء عليها، باغته المتهم بطعنتين متتاليتين إحداهما في بطنه والأخرى في صدره، فسقط المجني عليه صريعاً.

وتمسك شقيق المجني عليه، بحقه في الحصول على القصاص من القاتل، وقررت المحكمة في حكمها قبول الاستئناف في الشكل ورفضه في الموضوع، مع تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وإلزام المستأنف برسوم القضية.