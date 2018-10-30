حجز 56 مركبة مهملة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

حجزت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 56 مركبة مهملة ومهجورة، ووجهت خمسة إنذارات لمركبات أخرى بضرورة التقيد بالتوجيهات في مهلة أقصاها 10 أيام، ضمن حملة رصد المركبات المهملة والمهجورة على مستوى إمارة رأس الخيمة.

وقال مدير عام العمليات المركزية، العميد دكتور محمد سعيد الحميدي، إنه تم تخصيص 10 دوريات يومياً خلال الفترة الصباحية لمتابعة ورصد المركبات المهملة على مستوى الإمارة، بمعدل منطقة يومياً، وتم حجز 56 مركبة مهملة، وإنذار خمس مركبات أخرى بوضع الملصق التحذيري عليها، إما بتنظيفها أو بتحريكها من المكان الذي تم رصدها فيه، وإلا سيتم حجزها بعد استيفائها للمهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز.