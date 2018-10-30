محاكمة 3 أشخاص بسرقة بقالة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة الشارقة قضية ثلاثة متهمين بتهمة سرقة بقالة في منطقة المصلى، والاستيلاء على الأموال الموجودة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وقال المتهم الأول إنه لم يقم بالاشتراك في السرقة، ويستخدم سيارته في توصيل الأشخاص إلى الأماكن التي يقصدونها مقابل أجر، وأنه أوصل المتهم الثاني إلى المصلى، ولم يعرف أنه ينوي سرقة البقالة، إذ تقاضى منه أجراً قدره 300 درهم مقابل التوصيل الذي جعله متهماً في القضية.

وأوضح أن لديه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن عليها أنه يقوم بخدمة التوصيل بين الإمارات وداخل إمارة الشارقة، ولديه كثير من العملاء من النساء والرجال الذين يثقون به، كونه يمارس هذه المهنة التي تعد مصدر رزق أساسياً له منذ سنوات.

وبمواجهة المحكمة المتهم الثاني بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بها، وأكد أن المتهمين الأول والثالث لم يشتركا معه في السرقة، لافتاً إلى أنه دخل البقالة من بابها ليلاً ولم يكسره، وكان مفتوحاً.

وحجزت المحكمة القضية للحكم في 24 من نوفمبر المقبل.