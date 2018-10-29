محاكمة 9 آسيويين حاولوا قتل شخص بسبب 720 درهماً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة تسعة آسيويين، بتهمة محاولة قتل شخص من جنسيتهم نفسها، بسبب مطالبته لأحدهم بـ720 درهماً.

وكان المجني عليه وصل إلى الإمارات في يوليو الماضي من بلده، للإقامة والعمل، وطلب منه أحد المتهمين 720 درهماً على سبيل الاستدانة، مؤكداً أنه سيعيد المبلغ إليه خلال أيام، إلا أنه لم يفعل. وبعد مرور أكثر من شهر، بدأ المجني عليه يلحّ في مطالبته المتهم بسداد المبلغ. وفي إحدى المرات، طلب منه المتهم مقابلته في منطقة بالشارقة، الساعة 11 ليلاً، لسداد المبلغ. وعندما وصل إلى المكان، فوجئ بالمتهم وثمانية أشخاص آخرين يهاجمونه، حيث ضربوه وسرقوا مبلغاً منه.

وأشار المجني عليه، خلال الجلسة، إلى أن المتهم وجّه له لكمات عدة، فيما سدّد له رفاقه طعنات بسكاكين كانت معهم في أجزاء متفرقة من جسده، ثم سرقوا منه 7600 درهم كانت موجودة في محفظته، وتركوه فاقد الوعي إلى أن نقله أشخاص آخرون إلى المستشفى، حيث استمر في تلقّي العلاج لأكثر من أربعة أشهر.

وقدّم المجني عليه تقريراً طبياً يتضمن تفصيلاً عن إصابته، ومدة بقائه في المستشفى، فيما أجلت المحكمة القضية إلى 21 نوفمبر المقبل.