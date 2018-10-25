لغة «الميبو» تؤجّل محاكمة 4 متهمين بسرقة 400 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت محكمة نقض أبوظبي، أمس، تأجيل قضية أربعة أشخاص أفارقة، متهمين بسرقة مبلغ 400 ألف درهم من شركات صرافة، لحين ورود مترجم يتحدث لغة «الميبو» التي يتحدثها المتهمون.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة سرقة، خلال إجراءات تسليم إحدى شركات الصرافة مبالغ مالية تعود إليها إلى شركة مختصة بنقل الأموال، وأشار البلاغ إلى أن جميع المتهمين كانوا يرتدون الأقنعة، ونجحوا في سرقة المبالغ المالية باستخدام الأسلحة البيضاء، وهربوا إلى جهة مجهولة، وعلى الفور شرع رجال الشرطة والتحريات في البحث والتحقيق في الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين الأربعة وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى محكمة أول درجة التي أصدرت عليهم حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعد ذلك.

وخلال جلسة أمس، دفع المحامي خلفان الكعبي الحاضر مع المتهمين بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، مشيراً إلى أن المتهمين تم استجوابهم من قبل مترجم لا يجيد اللغة الأم للمتهمين، وهي لغة خاصة بإحدى القبائل الإفريقية، وتعرف باسم لغة «الميبو»، موضحاً أن المجني عليهم لم يستطيعوا التعرف بشكل دقيق الى المتهمين، لكون الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة كانوا مقنعين.

والتمس من هيئة المحكمة استدعاء مترجم لاستجواب المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 14 من نوفمبر لحضور المترجم المختص بلغة المتهمين.