اتهام عربي بسرقة سوبر ماركت

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية عربي متهم بسرقة سوبر ماركت، بعد أن تمكن من دخوله عن طريق كسر الباب الخلفي، وسرقة الخزنة الموجودة داخله.

وتعود تفاصيل القضية إلى دخول المتهم سوبرماركت من بابه الخلفي عنوة، بعد أن كسر القفل وزجاج الباب، وسرق الأموال من الخزنة، وبطاقات إعادة التعبئة التابعة لمؤسستي «اتصالات» و«دو»، ولاذ بالفرار.

وفي اليوم الثاني، أبلغ صاحب السوبر ماركت الشرطة عن وجود سرقة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة، وخلال التحقيقات ومراقبة الكاميرات ومتابعتها أظهرت صورة المتهم، فتم القبض عليه وإحالته إلى القضاء.

وحجزت المحكمة الدعوة للحكم بتاريخ الخامس من ديسمبر المقبل.