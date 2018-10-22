مريض وهمي يحاول سرقة طبيب بالإكراه أثناء فحصه

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل يحمل جنسية دولة آسيوية شرع مع آخرين هاربين في سرقة مبلغ 10 آلاف درهم بالإكراه من طبيب داخل غرفة العلاج في العيادة التي يعمل بها، إلا أنهم فشلوا في ذلك بسبب استنجاد المجني عليه بزملائه الذين حضروا إلى غرفة العلاج، وتم ضبط المتهم بعد استعادة المال وتسليمه إلى رجال الشرطة.

وقال المجني عليه وهو طبيب آسيوي الجنسية إن ثلاثة أشخاص حضروا إلى عيادته في منطقة نايف وادعى أحدهم أنه يعاني من الم شديد في معدته، فطلب منهم الدخول إلى غرفة التشخيص، وحين باشر في فحصه فوجئ بالمتهم يمسك رجليه، حتى لا يتحرك فيما شرع زميلاه في البحث عن محفظة نقوده، وحين قاومهم اعتدوا عليه وحاول اثنان منهما خنقه، وعثر المتهم المضبوط على مبلغ 10 آلاف درخم كان يحتفظ بها الطيبي في جيب بنطاله ثم حاول الفرار إلى أنه تمكن من الإمساك به بينما فر زميلاه.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى مكان الواقعة بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات حول تعرض طبيب للاعتداء ومحاولة السرقة بالإكراه، لافتاً إلى أنه شاهد كدمة ونزيف في شفة المجني عليه نتيجة اعتداء المتهمين عليه، وبسؤال المتهم أفاد بانه اتفق مع زميليه الهاربين على سرقة المجني عليه، إذ اتفقوا على الدخول إلى عيادته وأن يتظاهر أحدهم بالمرض ثم شل حركته وسرقته.