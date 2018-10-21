5000 درهم غرامة لرجل وضع سكيناً على رقبة رفيقته

المصدر: محمد فودة ـــ دبي

غرمت محكمة الجنايات في دبي، شخصاً "من جنسية دولة آسيوية" 5000 درهم لاتهامه بتهديد رفيقته في السكن بالقتل.

وكانت المجني عليها قالت في التحقيقات، إنها لاحظت أن رفيقها يتعاطى المخدرات داخل مسكنهما في منطقة المرقبات، فطردته من الشقة وأخبرته بأن تصرفه سوف يضعهما تحت طائلة القانون.

وأضافت أنه عاد بعد أيام قليلة، وسحب سكيناً من المطبخ ووضعها على رقبتها وهددها بالقتل إذا لم تعطه 2000 درهم، لكنها ظلت تصرخ حتى هرع إليها اثنان من جيرانها، ونزعا السكين من المتهم، ثم احتجزاه وأبلغا الشرطة.

ونفى المتهم في محضر استدلال الشرطة رواية المجني عليها بشأن المخدرات، مؤكداً أنها اختلقتها لتتهرب من مبلغ مدانة له به.