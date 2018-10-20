العثور على جثة السائق المفقود على عمق 7 أمتار في بحيرة وادي القور برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

عثر فريق الغواصين التابعين لشرطة إمارة الشارقة، أمس على جثة سائق من جنسية دولة عربية يبلغ من العمر 53 عاماً توفي غرقا يوم الثلاثاء الماضي نتيجة جرف مياه وادي القور جنوب إمارة رأس الخيمة لشاحنته داخل الوادي ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وتدهورها وتعرضه للغرق وفقدان جثته لخمسة أيام متواصلة.

وتفصيلا قال رئيس مركز شرطة المنيعي الشامل في شرطة رأس الخيمة، المقدم ماجد النقبي، إن فرق الإنقاذ المشاركة في عملية البحث عن جثة السائق الغريق والمكونة من المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي المتمثلة في فريق المسطحات المائية والقيادة العامة لشرطة دبي المتمثلة في مركز شرطة حتا القيادة العامة لشرطة الشارقة والمتمثلة في قسم الإسعاف والإنقاذ بجانب فرق الإنقاذ التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ووحدة K9 للقيادات المذكورة تمكنت من العثور على الغريق المفقود بعد جهود فرق الإنقاذ التي استمرت نحو خمسة أيام متتالية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأوضح أن السائق تعرض للغرق بعد محاولته قطع وادي القور ونتيجة لقوة جريان مياه الوادي انحرفت شاحنته من نوع (خلاط) التي كان يقودها حيث تمكن من الخروج منها والقفز في الوادي محاولا الوصول لليابسة إلا أن مياه الوادي جرفته ولم يتمكن من النجاة .

وأضاف أن غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تلقت يوم الثلاثاء الماضي بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحادث غرق في الوادي ولفت فور تلقي البالغ تم إرسال الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ والفرق البحرية والبرية إلى موقع الحادث كما تم الاستعانة بفرق الإنقاذ البحرية والبرية التابعة لقيادات الدولة من أبو ظبي ودبي والشارقة للبحث عن المذكور السائق المفقود.

وأشار إلى أنه بعد مرور خمسة أيام من البحث والتحري وبذل الجهود ليلاً ونهاراً تم العثور على جثة الغريق على بعد كيلومتر ونصف من موقع الحادث وعلى عمق سبعة أمتار من بحيرة الوادي عن طريق الغواصين التابعين لشرطة الشارقة.

وأوضح أن جميع الفرق في الدولة تعاملت مع الحادث بسرعة وبدور كبير وفعال في المحافظة على روح الفريق الواحد وجهدهم المبذول على مدار الساعة لتقديم كل العون والمساندة اللازمة وما بذلوه في العثور على الغريق بأسرع وقت ممكن.

وكان رجال إدارة البحث والإنقاذ من الضفادع البشرية في شرطة دبي، أنقذوا يوم الثلاثاء الماضي مركبتين تعرضتا للانجراف في مياه وادي القور جنوب إمارة رأس الخيمة، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.