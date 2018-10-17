قتل شقيقته بـ 80 طعنة وهشم رأسها بأسطوانة الغاز

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، محاكمة شاب "عربي الجنسية" متم بجريمة قتل شقيقته عمداً، وذلك في نوفمبر من العام الماضي، وقررت المحكمة تأجيل القضية بناء على طلب دفاع المتهم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم بقتل شقيقته وذلك على أثر خلاف نشأ بينهما في مسكنها الذي كان يقيم فيه معها، وطفلها الذي ترعاه بعد طلاقها من زوجها، بأن سدد لها 80 طعنه، ثم قام بتهشيم رأسها بأسطوانة الغاز، ثم قام بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الحادث.

وأوضح دفاع المتهم خلال الجلسة، أنه تلقى اتصالاً من والدة المتهم والمجني عليها من خارج الدولة، وطلبت منه آجلاً للقضية لحين احضار إعلام وراثة شرعي، لحصر ورثة المجني عليها، وكذلك إبداء رأيهم في العفو عن المتهم أو طلب القصاص، كما طلب الدفاع نسخة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم.

فيما أكد المتهم لهيئة المحكمة خلال الجلسة عدم وجود أي اتصال بينه وبين عائلته في دولته، طالباً إتاحة الفرصة له للجلوس مع محاميه.

