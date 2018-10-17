محاكمة شاب بتهمتي التعاطي والاعتداء على شرطي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية الشاب (ع.ح - خليجي)، المتهم بتعاطي المخدرات والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من القبض عليه، واستعمال القوة للهروب، بعد نشوب مشاجرة بالأيدي بين أحد أفراد التحريات والمتهم.

واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه (ح.ع)، الذي يعمل في شرطة الشارقة، إذ أكد أنهم تلقوا معلومات تفيد بتعاطي شخص للمخدرات، وعلى الفور تتبعوه لمعرفة الأماكن التي يذهب إليها، وبعد التأكد من المعلومة ودخول المتهم إلى منزل أهله، طرق الفريق الباب وعرّف بنفسه، وأخذ الإذن من أهل المنزل للقبض على المتهم، وطلبوا منهم إحضاره وتسليمه، لافتاً إلى أن أفراد أسرته حاولوا في البداية التستر عليه، ولكن تمت مشاهدته في فناء المنزل.

وتابع أن المتهم حاول الهروب خلال محاولة القبض عليه، وبعد الإمساك به ومحاولة وضع القيود في يده لكمه على وجهه، لافتاً إلى أن الفريق الذي كان معه اضطر إلى التصرف معه بطريقة أخرى، بعد الاعتداء والضرب والمقاومة التي كان يقوم بها.

فيما أكد شاهد من شرطة الشارقة أنه كان ضمن الفريق الخاص بضبط المتهم، مشيراً إلى أن المتهم كان يقاوم رجال الأمن والتحريات وحاول الفرار، لكن بعد مشاهدته وهو يضرب أحد زملائه (المجني عليه) على وجهه لكمات متتالية، تدخل على الفور وسحبه وألقاه على الأرض وقيده.

ونفى محامي المتهم القصد الجنائي لدى المتهم في ما يتعلق بعدم الانقياد للشرطة، موضحاً أن المتهم كان في حالة ارتباك عندما شاهد الشرطة، مشيراً إلى أن المتهم لا يحوز مخدرات للتعاطي بل للعلاج، مقدماً تقارير ووصفات طبية تفيد بأن المتهم يُعالج، ويراجع المستشفى باستمرار لمتابعة حالته المرضية، ويأخذ أدوية فيها نوع من المخدرات، مطالباً ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.

من جانبها، قررت المحكمة تأجيل القضية للخامس من نوفمبر المقبل، لإحضار المتهم الذي تغيب عن الجلسة بسبب طبي.