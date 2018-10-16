إحالة بريطاني إلى المحكمة بتهمة التخابر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أفاد النائب العام لدولة الإمارات، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بأنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز، بريطاني، إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي، وتمت إحالة المتهم إلى المحاكمة بناءً على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة، في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات، وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلاً عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف أن المتهم قدم إلى الدولة تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية. وأكد النائب العام أن الدولة وفرت للمتهم محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته، على نفقتها، بعد أن عجز عن توكيل محام، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات. وأوضح أن المتهم حظي بكل أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض الدولة، مضيفاً أنه سُمحَ لعائلته وأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به، حسب ما هو متبع قانوناً.