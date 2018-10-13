شاب يدعي تعاطي المخدرات حزناً على وفاة أمه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح في الشارقة قضية شاب عربي متهم بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد أن ضبطته فرق التحريات في الإمارة، وإجراء التحاليل اللازمة التي أثبتت تعاطيه مواد وعقاقير مخدرة، وعزا المتهم سبب تعاطي المخدرات إلى أنه حضر إلى الدولة بحثاً عن عمل وتلقّى خبر وفاة أمه ولم يستطع تحمل الحزن، ما دفعه إلى تعاطي المخدرات بهدف النسيان. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 24 من يوليو الماضي، عندما تم ضبط المتهم بعد الاشتباه فيه من قبل فرق التحريات في الشارقة، وعلى أثر ذلك تم التحقيق معه واعترف بتعاطي المخدرات، وأحالته الشرطة إلى النيابة بتهمة التعاطي. بدورها وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطي المؤثرات العقلية من دون تصريح أو وصفة طبية، بعد إجراء التحاليل المخبرية وثبوت إدانته بالتهمة، وتمت إحالته إلى المحكمة مطالبة بمعاقبته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وقال إنه دخل إلى دولة الإمارات بفيزا سياحية قاصداً زيارة أحد أقاربه والبحث عن عمل، وتلقّى خبر وفاة والدته في بلده الأم دون أن يراها أو يشارك في دفنها، ما دفعه إلى تعاطي المخدرات للنسيان كونه المعيل الوحيد لها، مطالباً المحكمة باتخاذ أقصى درجات الرأفة والرحمة بحقه في الحكم، كونه يريد السفر لرؤية والده المسن الذي لم يبقَ له سواه.

بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة الـ12 من نوفمبر، مع استمرار حبس المتهم.