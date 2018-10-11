محاكمة شاب يروّج مخدرات خلال علاجه من الإدمان

المصدر: عمرو بيومي ــ أبوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية شاب خليجي، في الـ20 من عمره، متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة سلاح هوائي، للحكم في الـ31 من أكتوبر الجاري، فيما أنكر دفاع المتهم التهمة المتعلقة بالترويج، وأقر بتعاطي موكله المخدرات، وحيازة السلاح الهوائي، مشيراً إلى أن المتهم بدأ العلاج في أحد المركز المتخصصة قبل شهر واحد من واقعة القبض عليه.

وأكد الدفاع عدم وجود مضبوطات تثبت قيام المتهم بالترويج وقت تفتيشه ذاتياً، إضافة إلى عدم كفاية مدة مراقبته لإثبات الترويج، إذ بلغت مدة التحريات 10 أيام، لافتاً إلى أن المخدرات التي ضبطت داخل غرفته (مواد القنب الهندي، وإبر مستعملة) كانت بقصد التعاطي لا الترويج، إذ إن المتهم لم تسجل له سابقة جنائية، وبسبب صغر سنه (20 عاماً)، وقلة خبرته، وقع في مستنقع التعاطي.

وبيّن أن والد المتهم قام بإيداع ابنه أحد مراكز العلاج من الإدمان قبل القبض عليه بشهر، مطالباً بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية.

كما أشار دفاع المتهم إلى أن حيازة السلاح الهوائي لا تشكل تهمة، لأن مثل هذه الأنواع من الأسلحة يبع في معارض الصيد ولا تشكل جريمة، إضافة إلى أن السلاح تم ضبطه في غرفة المتهم، ولَم يتجول به، مطالباً ببراءة موكله.