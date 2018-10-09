تستخرج شهادة عدم زواج بمساعدة زوجها لتحصل على 125 ألف درهم مساعدات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام سيدة خليجية و3 أشخاص من جنسيات عربية، متهمين بمساعدة السيدة في استخراج شهادة اثبات حالة صادرة من إدارة الكاتب العدل، تفيد بأنها غير متزوجة خلافاً للحقيقة، الامر الذي مكنها من الحصول على مساعدات مالية بقيمة 125 ألف درهم.

وتفصيلاً، اكتشفت احدى الجهات الحكومية المعنية بتقديم المساعدات وجود تزوير في إقرار إثبات حالة تقدمت به سيدة خليجية، أشارت فيه بأنها لا تعمل وأنها غير متزوجة، حيث أظهرت إجراءات البحث والمتابعة بأنها متزوجة من شاب عربي (المتهم الثاني)، الامر الذي يدخل إقرار الحالة في خانة المحررات الرسمية المزورة، ليتم إحالتهما برفقة شخصين آخرين وقعا زواراً على المحرر إلى المحكمة المختصة.

وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليها، وقررت بأنها بالفعل استخرجت إقرار الحالة الا إنها ذكرت عند إعطائها للمعلومات الواجب إدخالها على الإقرار، بأنها لا تعمل فقط، مشيرة إلى أنها استخرجت إقرار الحالة للحصول على مساعدات مالية كونها لا تمتلك أي مصدر للدخل.

وأضاف المتهمين الثاني (الزوج) والثالث بانهما وقعا على إقرار الحالة على أساس انها لا تعمل، نافيان أن يكونا قد قاما بالتوقيع لإثبات أنها غير متزوجة، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 الجاري لورود ما يفيد إعلان المتهم الرابع الذي لم يحضر الجلسة والاطلاع على ملف الدعوى واعداد الدفاع والمرافعة.