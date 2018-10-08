محاكمة متهم بتعاطي وحيازة مؤثرات عقلية

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية (كريستال مخدر)، متهم فيها شخص من جنسية خليجية، تمت مداهمته من قبل رجال الأمن وهو داخل مركبته يتعاطى «الكريستال»، كما تم ضبط كمية من هذه المادة في الحقيبة الخاصة به.

وقال شاهد الإثبات إنه أثناء وجوده مع زميله خلال مناوبة عملهما، شاهدا سيارة في موقف في حالة تشغيل، وباقترابهما منها تبين أن بداخلها رجلاً يتعاطى، وتم ضبط كمية بسيطة من المادة المخدرة في حقيبة.

وبسؤال المحكمة للمتهم عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها، وأجّلت المحكمة النظر في القضية إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري إلى حين إحضار الدفاع، بحسب طلب المتهم.