20 ألف درهم غرامة لشاب وصف فتاة تقدم لخطبتها بـ "الهبلة"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تسببت رسالة أرسلها شاب من جنسية دولة خليجية إلى فتاه تقدم إلى خطبتها في تغريمه 20 ألف درهم وحبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ، وطالب المتهم خلال جلسة محكمة استئناف أبوظبي اليوم استخدام الرأفة معه وإلغاء حكم الحبس خاصة وأنه قام بتسديد الغرامة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 14 أكتوبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية وفق ما جاء في نص حكم محكمة أبوظبي الابتدائية، الصادر في مارس الماضي، إلى قيام المتهم بسب المجني عليها من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات حيث أرسل إلى المجني عليها رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي " واتس أب" وصفها فيها بأنه "هبلة"

وأشار المتهم خلال القضية إلى أنه أرسل الرسائل بعفوية لأنه كان قد تقدم للمجني عليها وكان الغرض للتعارف قبل الزواج وليس للإساءة إلا أن شخصا غريبا تواصل معه مما أدى للانفصال والتردد عن الزواج.

وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس شهرين وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة السب المسندة إليه مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم والأمر بمحو العبارات المسيئة وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية، كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية في الشكل وإحالتها إلى المحكمة المختصة في الموضوع.

وأكدت المحكمة في قرارها انه بالنظر إلى خلو صحيفة المتهم من السوابق، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة والرحمة وترى وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عملاً بالمواد 83، و84، و99، و100 من قانون العقوبات الاتحادي.