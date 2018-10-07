"الداخلية" تتعامل مع بلاغ ذكي عن "فقدان رقم مميز" في 10 دقائق

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

قال مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، نائب رئيس لجنة " مركز الشرطة في هاتفك " العميد مهندس وليد المناعي ، إنه تم التعامل مع بلاغ عبر التطبيق الذكي للوزارة، قدم من شخص في إمارة رأس الخيمة يوم 4 أكتوبر للإبلاغ عن مفقودات (رقم مميز) وانتهى البلاغ في غضون 10 دقائق فقط، مؤكدا أنه مع استمرار تطوير هذه الخدمة ستعزز استراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم خدمات ذكية ومستحدثة وذات جودة عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن خدمة "مركز الشرطة في هاتفك " تعمل على تسريع انجاز المعاملات وتسهل على المتعاملين الذين بإمكانهم الان ومن خلال مواقعهم تقديم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة المراكز الشرطية ، مما يخفف عليهم ويعزز رضاهم ، كما تسهم في تسريع الإجراءات وفق استراتيجية المسرعات الحكومية الداعية لتقليص زمن الاستجابة وانهاء المعاملات بسرعة ودقة بصورة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 .

من جانبه ذكر مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات و ‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي العميد المهندس حسين أحمد الحارثي ، أن مليون و 581 ألف و 170 شخصاً قد نزلوا تطبيق الوزارة منذ اطلاقه، من بينهم الفين و 702 شخص حملوا التطبيق من متاجر بلاي ستور (الاندرويد فقط) بعد اطلاق الخدمة في أول 4 أيام من شهر أكتوبر ليستفيدوا من الخدمات الشاملة المقدمة، ما يشير وبشكل واضح إلى تفاعل الجمهور مع الخدمات التي تقدم إضافة حقيقة ومتكاملة لهم .

واستكملت وزارة الداخلية إطلاق خدمتها الذكية "مركز الشرطة في هاتفك" عبر كافة المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات بعد أن تم إدراج الخدمة لتتيح لحاملي الهواتف التي تستخدم ( iOS) من تحديث التطبيق والاستفادة من الخدمة، بعد أن اطلقتها الوزارة مطلع أكتوبر الحالي عبر متاجر الهواتف التي تستخدم نظام (Android)



