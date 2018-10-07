«قارئة الوجوه» تضبط 109 مطلوبين لشرطة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مركز شرطة المرقبات أن تطبيق مشروع المنطقة الذكية، أسهم في ضبط 109 مطلوبين لشرطة دبي، و441 مشتبهاً فيهم، العام الجاري، عن طريق كاميرات «قارئة للوجوه».

وبيّن المركز أن التطبيق أسهم في انخفاض الجرائم المقلقة، حيث سُجلت جريمة مقلقة واحدة خلال العام الجاري في هذه «المنطقة الذكية» مقارنة بـ25 خلال عام 2017.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إن مشروع «المنطقة الذكية» مزود بأحدث الأجهزة الذكية للإسهام في خفض معدل الجرائم، وتعزيز الأمن والأمان للناس، وجاء تنفيذه تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، والخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي 2018-2021 الهادفة إلى مواكبة توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التأسيس للمرحلة المقبلة من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن شرطة دبي تعمل على تطبيق توجهها الاستراتيجي المتمثل في «المدينة الآمنة»، من خلال الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة، وأجهزة مراقبة حديثة ترصد كل مناطق اختصاص المراكز، لتصبح شرطة دبي من أفضل الجهات الشرطية عالمياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها، عبر تطبيق وتطويع التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منع الجريمة الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات المتطورة في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، والتنبؤ بالأحداث باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد المنصوري أن المنطقة الذكية تأتي في إطار توجهات شرطة دبي لتعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية، مع كل ما يخص أمن الفرد أو المجتمع، مؤكداً حرص شرطة دبي على أن تكون سباقة دائماً من خلال الأفكار والمشروعات النوعية في تطبيق أفضل الممارسات الأمنية على مستوى العالم.

كاميرات ذكية

شرح مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم، أن شرطة دبي أنشأت فريقاً مختصاً للعمل على تنفيذ مشروع «المنطقة الذكية»، ووضعت التصور والأهداف، ثم بدأت تطبيقه على أرض الواقع، وتزويد المنطقة بالكاميرات التي يحتاج إليها المشروع، مبيناً أن سبب اختيار المنطقة لتطبيق المشروع الذكي، يعود إلى كونها منطقة تجارية، وتشهد حركة نشطة من قبل التجار والمتسوقين على حد سواء.

ولفت غانم إلى أن شرطة دبي عملت على تجهيز المنطقة الذكية وزودتها بمجموعة من الكاميرات الذكية، بينها كاميرات قارئة للوجوه، وأخرى قارئة للوحات السيارات ولصنفها ونوعها، ورُبطت هذه الكاميرات بشكل مباشر بغرفة العمليات المختصة في مركز شرطة المرقبات، مبيناً أن شرطة دبي وضعت، منذ بداية تطبيق المشروع، لوحات تنبيهية بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية) لمرتادي المنطقة حول استخدام كاميرات ذكية فيها.