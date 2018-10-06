عطل كهربائي وراء حريق فيلا بني ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأن نتائج الفحوص الفنية والمعاينة أثبتت أن الحريق الذي شب بإحدى الفلل في مدينة بني ياس الأسبوع الماضي، نتج عن عطل كهربائي طارئ بالدوائر والتمديدات الكهربائية الممتدة بزاوية السقف الأيمن للصالة الرئيسة في الفيلا حيث كانت بداية الحريق.

وتوفي ثمانية مواطنين، ثلاث نساء وخمسة أطفال، من أسرة واحدة، ولحقت بآخر إصابة صنفت بـ«المتوسطة»، في حادث حريق وقع فجراً بفيلا في منطقة بني ياس شرق (7) في أبوظبي.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى أهمية التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية، والتوصيلات (الأسلاك) الخاصة بها، والانتباه عند استخدامها وإجراء الفحص اللازم لطفايات الحريق في المنازل بشكل دوري.

وحثت على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل حفاظاً على سلامة الجميع، بتجنب الحوادث التي قد تقع نتيجة لتعرض تلك الأجهزة لخلل أو عطل قد يتسبب في حريق.

وأوضحت، أن الحرائق الناجمة عن المسببات الكهربائية تعود إلى رداءة التوصيلات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد لخطورتها، وقيام عمالة ممن لا تتوافر فيهم الكفاءة بأعمال التصليحات والتمديدات الكهربائية بطرق عشوائية.

وطالبت بعدم استخدام أجهزة أو تمديدات رديئة الصنع، وإجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصدر النيران، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية من الأجهزة فوق قوة تحملها، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل فترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.