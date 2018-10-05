محاكمة شاب انتحل صفة رجل أمن وسرق آسيوياً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة شاب عربي، صادر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بانتحال صفة رجل أمن، وسرقة شخص آسيوي عام 2015، بالاشتراك مع متهمين آخرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2015، عندما وجهت النيابة تهمة السرقة بالإكراه واستخدام السلاح وانتحال شخصية موظف عام، بالاشتراك مع آخرين، بعد أن قدم المجني عليه شكوى تفيد بضربه والاعتداء عليه من قبل المتهم، الذي انتحل صفة رجل أمن وتمكن من سرقته بالإكراه.

وأنكر المتهم الجريمة، وقال إنه لم يسرق المجني عليه ولم ينتحل صفة رجل أمن، وهو من سلم نفسه للتحريات، كما أنه كان محبوساً في دبي على ذمة قضية أخرى في تاريخ الواقعة ولا يعرف المجني عليه، وطلب من الهيئة القضائية استدعاء الشاكي لمواجهته.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 من أكتوبر الجاري.