محاكمة عربي بسرقة 10 سيارات في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية (م.ع - عربي) متهم بسرقة 10 سيارات من مناطق مختلفة في الشارقة، إذ تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية، بعد أن كسر زجاج السيارات، أو فتح أبوابها بطرق احتيالية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات اللذين رافقا المتهم للاستدلال على مكان الجرائم التي ارتكبها، وأكد الأول أن المتهم عند مرافقته إلى مكان سرقة السيارات اعترف أمامه بسرقة 10 سيارات من مناطق مختلفة في الإمارة، مشيراً إلى أن قضيته الأساسية هي إلقاء القبض عليه بسرقة سيارة في منطقة التعاون، بعد أن تمكن من إتلافها وسرقة مبالغ مالية من داخلها ودفتر شيكات.

وقال الشاهد الثاني إن المتهم اعترف أمامه بسرقة السيارات من مناطق عدة، وبعد التعرف إليها اتضح أن عدد البلاغات المقدمة بحق المتهم 10 بلاغات من السكان بسرقة سياراتهم، عن طريق فتح أبوابها بحرفية أو كسر زجاجها إذا كان بداخلها أشياء وممتلكات ثمينة، مشيراً إلى أن المتهم خرج للاستدلال على أماكن الجرائم بإرادته، دون أي ضغوط.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وبأقوال الشهود فأنكرها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة الخامس من نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم.