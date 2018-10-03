شرطة أبوظبي توزّع الورود على المسنين

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي المسنين الاحتفالات باليوم الدولي للمسنين بإطلاق مبادرة «بركة الدار»، التي اشتملت على تنظيم زيارات لعدد من كبار السن في منازلهم، وتوزيع الهدايا الرمزية والورود عليهم.

وأكد مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد سيف علي الكتبي، خلال تكريمه كبار السن، أن الاحتفال بهذه الفئة يعزز جهود شرطة أبوظبي في الشراكة المجتمعية، وتسخير الإمكانات لخدمة هذه الشريحة من المجتمع، وجرى استقبال لأهالي النزلاء من كبار السن بالزهور، ونقلهم بسيارة خاصة إلى مبنى الزيارة، وتكريم العاملين بالمديرية، وعدد من أهالي النزلاء. وكرّمت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية عدداً من العاملين، وأهالي النزلاء من كبار السن، في احتفالية أقيمت تحت شعار «لن ننساكم وحق علينا أن نرعاكم».