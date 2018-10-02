محاكمة «ستيني» بتهمة هتك عرض فتاة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، ثلاث قضايا مختلفة، الأولى خاصة بهتك عرض طفلة متهم فيها شخص «ستيني»، والثانية «اتجار في البشر» متهم فيها أربع آسيويات، والثالثة لآسيوي متهم بسرقة 30 جهاز «لاب توب».

وتفصيلاً، نظرت المحكمة قضية عربي «ستيني»، متهم بهتك عرض قاصر في منطقة خاصة بالألعاب في أحد الفنادق، عبر ملامسة أماكن حساسة من جسدها، فيما أنكر المتهم ارتكاب الجريمة، موضحاً لهيئة المحكمة أنه كان في زيارة إلى أبوظبي لمدة 10 أيام، ونزل في أحد الفنادق، وأثناء انتظاره جاءت إليه الفتاة، وطلبت منه أن يذهب بها إلى منطقة الألعاب، مشيراً إلى أنه رافقها إلى هناك، بدافع الأبوة، لتمضي بعض الوقت في التسلية، لأنها في عمر يماثل عمر بناته.

وأكد أنه لم يرتكب أي جرم، ولم يتعرض بأي شكل من الأشكال إلى الفتاة، خصوصاً أن عمره يصل إلى 60 عاماً، وهو مريض، ولديه عدد من الأبناء، وطالب بتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة للتأكد.

كما نظرت المحكمة قضية اتهام أربع نساء آسيويات بممارسة الرذيلة والاتجار في البشر، حيث اتهمتهن فتاة من الجنسية نفسها بإجبارها على ممارسة الدعارة، وتقييد حريتها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 17 من أكتوبر الجاري.

‏‏وفي الجلسة نفسها قررت المحكمة حجزت قضية آسيوي متهم بسرقة 30 جهاز حاسوب«لاب توب» من أحد المحلات الخاصة ببيع أجهزة الحواسيب والهواتف المتحركة، للحكم في 17 من أكتوبر الجاري.