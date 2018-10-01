متهم يعترف بسرقة 7000 درهم من سوبرماركت في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

اعترف متهم من جنسية دولة عربية أمام محكمة جنايات الشارقة بسرقة 7000 درهم من سوبر ماركت، وأبعد الاتهام عن متهمَين آخرين وجهت إليهما النيابة العامة تهمة الاشتراك في السرقة.

وجاء ذلك بعد أن واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه بأن قام في ساعات متأخرة من الليل بالتمكن من الدخول إلى سوبر ماركت بالشارقة، عبر إتلاف بابه والدخول إليه دون إذن صاحب الشأن، وسرقة مبلغ مالي، بالتعاون مع المتهمين الأول والثاني.

وقال المتهم إنه سرق السوبر ماركت، ودخل إليه بعد استخدام كسر قفل الباب، مشيراً إلى المتهمين الآخرين ليس لما يد بالموضوع. بدورها، أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لإحضار المتهمين الآخرين، ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما.