محاكمة 3 متهمين بالسطو المسلح على بنك

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص بسرقة بنك باستخدام السلاح، كان «أحدهم متنكراً بزي امرأة». واستمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا اعتداء المتهمين عليهم وتهديدهم بالأسلحة للتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت موجودة داخل خزنة البنك.

وأكد الشاهد الأول أن دوره كان ينحصر في مرافقة المتهم الأول بعد أن تم القبض عليه، حيث اعترف أمامه بأنه سرق البنك مع متهمين آخرين، وأشار له إلى مكان ارتكاب الواقعة واسمه وآلية تنفيذ الجريمة، وما تم بعدها من لقاء مع المتهمين، وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الشاهد فأنكرها. وقالت الشاهدة الثانية التي تعمل محاسبة في البنك إنها كانت داخل البنك عندما دخل رجل متنكر بزي امرأة وبرفقته شخصان آخران، ويرتدون خوذات، وقف واحد منهما بجوارها، والآخر قفز من فوق طاولات البنك، وتمكن من الحصول على مفتاح الخزنة، بينما كان واحد من المتهمين يهددها بسلاح أبيض للحصول على الرقم السري للخزنة.

وتابعت أن المدير حاول إغلاق باب مكتبه لكن أحد المتهمين أشهر بوجهه المسدس، لافتة إلى أنهم تمكنوا من سرقة مبالغ مالية وفروا هاربين، وبعدها جاءت الشرطة وبدأت التحقيق في الواقعة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 15 من أكتوبر المقبل، وانتداب محام للمتهمين الأول والثاني لعدم قدرتهما على توكيل محام، كما قررت توجيه تهمة سرقة الأموال العامة باستخدام السلاح التي تصل عقوبتها للمؤبد.