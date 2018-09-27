فيديو على «سناب شات» يُغرّم ممثلة عربية 100 ألف درهم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قضت محكمة النقض في أبوظبي، أمس، بتغريم ممثلة عربية 100 ألف درهم، عن تهمة استخدام الإنترنت في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، بعد أن صوّرت فيديو يظهر خلاله، ونشرته على برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وشاهد المقطع مليون و200 ألف شخص عبر «يوتيوب».

وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم الممثلة، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وألزمتها بالرسوم، فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف التي أيّدت بدورها حكم محكمة أول درجة.

وخلال الجلسة الماضية، تمسك دفاع المتهمة ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، موضحاً أن تصوير المدعي تم بعلمه وبمعرفته، وأن موكلته لم تقم بنشر الفيديو على «يوتيوب»، وأن النشر كان على حسابها في «سناب شات».

وأشار الدفاع إلى أن موكلته تعدّ نجمة فنية ولديها متابعون ومعجبون من الجنسيات كافة.