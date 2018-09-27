«طرق الشارقة» تحرر 1024 مخالفة تشغيل غير قانوني

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظمت إدارة رقابة أنشطة المواصلات في هيئة طرق ومواصلات الشارقة خمس حملات تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لمخالفة التشغيل غير قانوني للمركبات، أسفر عنها تحرير 1024 مخالفة بحق أصحاب مركبات مخالفة.

وأكد مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، أن الهيئة تسعى إلى القضاء على كل المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام وتعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، ونفذت العديد من الحملات التفتيشية للتشغيل غير قانوني للمركبات، تم خلالها تحرير 407 مخالفات في شهر يونيو، و192 في يوليو، و425 مخالفة في أغسطس. وأوضح الجروان أن الهيئة لا تألو جهداً في القضاء على هذه الممارسات السلبية التي تعرض الجميع للخطر، وتتعامل معها وفق عقوبات رادعة، إذ تبلغ قيمة المخالفة الحضورية للمرة الأولى 5000 درهم، وفي حال التكرار 10 آلاف درهم، أما المخالفة الغيابية فتبلغ 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد.