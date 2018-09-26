امرأة تستغيث بزوجها من متحرش المصعد

المصدر: محمد فودة-دبي

تحرش زائر خليجي بزائرة خليجية أثناء خروجها من المصعد بأحد الفنادق فاستغاثت بزوجها الذي كان قريباً، ما دفع المتهم إلى الفرار لكن ضبطته الشرطة وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض بالإكراه.

وذكرت المجني عليها خليجية 24 عاماً، إنها نزلت إلى مطع الفندق لتناول وجبة الإفطار وبعد انتهائها توجهت إلى الخارج، ثم عادت إلى الفندق دون أن تلاحظ أن المتهم الذي كان يجلس في صالة الاستقبال يتابعها، ثم تعقبها حين بادرت بالدخول إلى المصعد وعند خروجها لمس مناطق حساسة من جسدها فاستغاثت بزوجها لكن المتهم لاذ بالفرار.

من جانبها بادرت شرطة دبي إلى فحص شريحة ذاكرة كاميرات المراقبة ورصدت دخول المرأة إلى المصعد، وشوهد المتهم وهو يتعقبها إلى الداخل، وعند محاولة خروجها تحرش بها.

ونظرت المحكمة الجلسة أول من أمس لكن لم يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة فتم تأجيلها.