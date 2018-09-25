«النقض» تنظر قضية ممثلة نشرت فيديو لشخص على «سناب شات»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

باشرت محكمة نقض أبوظبي، أمس، النظر في قضية ممثلة عربية، أسندت إليها النيابة العامة، تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص في غير الأحوال المصرح لها، بأن قامت بالتقاط صور خاصة به ونشرها على برامج التواصل الاجتماعي «سناب شات».

وتمسك المحامي علي المنصوري الموكل للدفاع عن الممثلة، ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، وعدم معقولية الواقعة وكذلك عدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، موضحاً أن التصوير كان تحت علم وبمعرفة الشاكي، وأن الممثلة لم تنشر الفيديو الذي حقق أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، وأن النشر كان على حسابها في «سناب شات».

وأشار الدفاع إلى أن موكلته إحدى نجوم التمثيل في الدولة، ولديها متابعون ومعجبون من كل الجنسيات، ودفع بانتفاء القصد، وسلم هيئة المحكمة مذكرة شاملة بدفوعه مطالباً ببراءة موكلته من كل التهم المنسوبة إليها، وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة غد.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بتغريم الممثلة مبلغاً مالياً، ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وإلزامها بالرسوم، فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها حكم محكمة أول درجة.