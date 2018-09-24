شاب يعتدي على شرطي طالبه بإبراز هويته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت المحكمة قضية اعتداء شاب خليجي، 19 عاماً على رجل شرطة للنطق بالحكم في جلسة 17 من أكتوبر المقبل، كما أجلت المحكمة في الجلسة نفسها قضية عربي متهم بتعاطي مادة «الترامادول» وحيازتها.

وتعود تفاصيل القضية الأولى، إلى اتهام الشاكي للمتهم بمقاومته خلال القبض عليه، ما أدى لتسببه في حدوث أضرار جسدية به، إضافة إلى عدم إبرازه ما يفيد بأوراقه الثبوتية.

وأوضح محامي الدفاع خلال مرافعته عدم وجود أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، نافياً مقاومة موكله، حيث أورد أنه كان بالطريق عائداً إلى منزله من النادي الرياضي، موضحاً أنه طلب العودة لمنزله القريب لإحضار أوراقه الثبوتية إلا أنه لم يتم قبول الطلب.

وفي قضية أخرى أجلت محكمة الجنايات في أبوظبي، اليوم، النظر في قضية عربي متهم بتعاطي مادة «الترامادول» وحيازتها إلى جلسة الرابع من أكتوبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

واطلعت المحكمة على التقرير الطبي الذي يفيد بإصابة زوجته المزمنة بمرض الصرع منذ 15 عاماً، حيث تحتاج إلى عدد من الأدوية التي تم ضبطها في منزل المتهم، مرفقاً وصفة طبية تشير إلى أن مرضها يعد مسوغاً لحيازة المادة بقصد العلاج.

وأسندت إلى المتهم تعاطي «الترامادول» وحيازتها، إضافة إلى عدد من المواد المخدرة في منزله، بينما أنكر المتهم خلال الجلسة السابقة التهم، مطالباً بالاطلاع على التقرير الطبي لحالة زوجته.