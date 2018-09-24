"نقض أبوظبي" تنظر قضية تغريم ممثلة عربية بسبب فيديو على اليوتيوب

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

باشرت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية ممثلة عربية، أسندت إليها النيابة العامة، تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية احد الأشخاص في غير الأحوال المصرح لها بأن قامت بالتقاط صور خاصة به ونشرها على برامج التواصل الاجتماعي "السناب شات".

وخلال الجلسة حضر المحامي علي المنصوري الموكل للدفاع عن الممثلة، حيث تمسك ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، وبعدم معقولية الواقعة وبعدم توافر أركان الجريمة، وبانتفاء القصد الجنائي، خاصة وأن التصوير كان لإثبات واقعة، موضحاً في الوقت نفسه بأن التصوير كان تحت علم وبمعرفة الشاكي، وبأن موكلته لم تقم بنشر الفيديو الذي حقق أكثر من مليون 200 ألف مشاهدة على "اليوتيوب"، وأن النشر كان على حسابها في "السناب شات".

وأشار الدفاع إلى أن موكلته تعتبر إحدى نجوم التمثيل في الدولة ولديها متابعين ومعجبين من كافة الجنسيات، وأن الشاكي تقدم بهذه الدعوى بهدف الحصول على مردود مالي، كونه يعلم جيداً بأنها فنانة مشهورة، وتمتلك الأموال من عملها في مجال التمثيل.

وسلم المنصوري هيئة المحكمة مذكرة شاملة بدفوعه طالب في ختامها الحكم ببراءة موكلته من كافة التهم المنسوبة إليها، ليقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة يوم غد.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بتغريم الممثلة مبلغ مالي مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة والزمتها بالرسوم فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف والتي ايدت بدورها حكم محكمة أول درجة.